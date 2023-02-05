Kastamonu'da kar nedeniyle 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle 3 Şubat'ta 169 köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışması ile bu yolların 142'si açıldı.
Azdavay'da 9, Cide'de 1, Daday'da 3, Devrekani'de 4, Küre'de 3, Pınarbaşı'nda 5, Şenpazar'da 2 olmak üzere 27 köy yolunda ise ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kentte yeni kar yağışı beklenirken ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.