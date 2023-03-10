İlkokul öğrencilerinden depremzede çocuklara oyuncak yardımı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde ilkokul öğrencileri, oyuncaklarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki çocuklara gönderdi.

Miralay Halitbey İlkokulu öğrencileri, deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Kimisi kendisinin kimisi de ailesiyle aldığı oyuncağı okula getiren öğrenciler, kampanyaya destek verdi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan 8 koli oyuncak ile 9 koli kırtasiye malzemesi, Kaymakam Ayşegül Yıldırım'ın katıldığı programla deprem bölgesine gönderildi.

Yıldırım, öğrencilere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ederek, bu tür yardımların depremzede çocukları çok mutlu edeceğine inandığını söyledi.





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