Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 70 kilometrelik kısmı tamamlandı

KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüşün üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaşan katılımcılar, Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Burada Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ekiplerince karşılanan yürüyüşçüler tarafından saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Seydiler ilçe merkezinde düzenlenen programda, mehteran ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın da katıldığı yürüyüşün 70 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, Halkacılar Yaylası'nda kamp yapıp, 25 kilometre daha yürüyerek yarın Kastamonu'ya ulaşması planlanıyor.

Emine Sofuoğlu, AA muhabirine, yürüyüşe İstanbul'dan katıldığını söyledi.

Trekking grubu olarak yürüyüşe katıldıklarını belirten Sofuoğlu, "Biz burada çok rahat hareket ettik. Valilik sağ olsun bizi ağırladı. Muhteşem bir gün geçirdik." dedi.

Yürüyüş sırasında çok duygulandıklarını ifade eden Sofuoğlu, "Bütün arkadaşlar çok duyguluyuz. Savaş dönemini düşündüğümüzde kağnılarda kadınlarımız cephane taşırken çocuklarını feda etmeleri, aç kalmaları, susuz kalmaları bizi çok duygulandırdı. Yollardan geçerken o kadar büyük hüzünler yaşadık o kadar gurur duyduk ki bu anlatılamaz. Bütün Türkiye bu duyguları yaşasın" diye konuştu.

Yürüyüşe 3 yaşındaki kızı ve eşi ile katılan Ayşe Kocaçolak ise "UMKE personeliyim, üniversite aracılığıyla yürüyüşe katıldım. Bizim için yürüyüş iyi geçiyor, biraz yorucu. Kızımı da her sene getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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