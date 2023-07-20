İklim şartları ve gal arısı, tescilli Kastamonu kestane balında rekolteyi düşürdü

KASTAMONU (AA) - ERKUT KARGIN - Kastamonu'nun daha çok sahil ilçelerinde üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balında rekoltenin, gal arısı (kestane ağaçlarına zarar veren tür) ve iklim şartları nedeniyle bu yıl azalacağı belirtildi.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğinin coğrafi işaret tescili için 2018'de yaptığı başvuru sonucunda Kastamonu kestane balı, TÜRKPATENT tarafından geçen yıl ağustos ayında tescillendi.

Kastamonu'daki 900 arıcının yaklaşık 60 bin kovanda hasadına başladığı kestane balında geçen sene yaklaşık 250 ton olan rekoltenin, bu yıl 100-150 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, AA muhabirine, kestane balının üretiminin yoğun olarak Kastamonu'nun sahil kesiminde yapıldığını söyledi.

Rekoltedeki düşüşe dikkati çeken Başar, "Senelik üretim 400 ila 600 ton arasındayken geçen sene bu rakam 250 tonlara düştü. Bu sene ise tahminimizce 100-150 tonlara düşecek. Her geçen gün biraz daha kestane balı avuçlarımızdan gidiyor." dedi.

Rekoltenin düşmesinde birkaç etken bulunduğuna işaret eden Başar, "Özellikle küresel iklim değişikliği ile yağışların düzensiz ve hava durumunun değişken olması, bunun yanı sıra 1-2 senedir başımıza bela olan kestane ormanlarımızdaki gal arısı zararlısıyla kestane ağaçlarımız her geçen sene azalmakta, üretimimiz de düşmekte. Bu Kastamonu özelinde bir sorun değil, gal arısı ülkemiz için problem. Kestane ağaçlarında büyük tahribata yol açıyor, kestane ağaçları çiçeklenmiyor ve arılarımız bunlardan yararlanamıyor." diye konuştu.

- Koloni başına 10-15 kilogram olan üretim, 2-3 kilograma kadar düştü

Gal arısıyla mücadele yapıldığını ama bunun yetersiz kaldığını dile getiren Başar, şunları kaydetti:

"Uğraştığımız zararlı gerçekten de çok büyük boyutta. Çok hızlı şekilde yayılıyor. Çalışmalar yapılıyor ama bu zararlının önüne geçebilmiş değiliz. Belki önümüzdeki yıllarda 'kestane balı tarih oluyor' diyeceğiz. Çünkü son 3-4 yıllık döngüye bakıldığı zaman üretim yüzde 20 seviyesine kadar düştü. Arıcılarımız artık ürettiği ürünlerin maliyetini karşılayamaz duruma geldi. Koloni başına 10-15 kilogram olan üretim, şu anda 2-3 kilograma bandında. Bazı yerlerde hiç yok. Belki ülkemiz genelinde üretilecek kestane balı 500-600 ton ancak olur."

Başar, artan maliyetler ve düşük verim nedeniyle bu yıl kestane balının kilogram fiyatının 800 ila 1000 lira civarında olacağını söyledi.

Arıcılığa "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında başladığını belirten Ali Yılmaz da kent merkezi, Devrekani, Küre ve Bozkurt ilçelerinde bal üretimi yaptığını dile getirdi. Yılmaz, "Birkaç yıldır iklimsel etkenlerden dolayı zaten verimde düşüklük vardı. Buna gal arısı da eklendi. Gal arısıyla kaybımız yüzde 80'leri buldu." dedi.