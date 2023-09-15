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        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi Türkiye'nin Yüzyılı yapmak boynumuzun borcudur. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:06
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        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi:
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        Kendisi ve ailesinin katkılarıyla yapılan Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nun açılışına katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Yıldırım, partisinin Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul seçimlerinde Kastamonuluların kendisine destansı destek verdiğini söyledi.

        Yerel seçimlerde İstanbul'u alacaklarını belirten Yıldırım, "Biz Cumhur İttifakı'nı diğer ittifak gibi kurmadık. Bunların ittifakı zor ittifak. Kurdular, dağıldılar ama bizi bir araya getiren memlekettir. 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen anlayış bizim ittifakımızı kurdu. İttifakımız 15 Temmuz ile daha da kuvvetlenerek bugünlere geldi. Bundan sonra da Cumhur İttifakı devam edecek. Çünkü bu, partiler arası bir ittifak değil, memleketin milli ve yerli değerlerini muhafaza etmeye yönelik bir ittifaktır." diye konuştu.

        Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "1999 depreminde devleti, devleti yönetenlerin tepkisiyle 6 Şubat depremini kıyaslayın. Bozkurt'ta, Çatalzeytin'de, İnebolu'da yaşanan o büyük felakette nasıl karşılık verildiğini, nasıl zamanla yarışıldığını hepiniz biliyorsunuz. İlk günlerde geldim buraya, felaketin büyüklüğünü gördüm. Bir aileden 4 kişiyi çocuklarıyla, eşiyle toprağa verdik. Gidenleri getiremeyiz ama yok olan evler, iş yerleri, hepsi çok hızlı şekilde yapıldı. Bütün devlet, devlet kurumları, herkes seferber oldu. Aynı şekilde dünya diyor ki, '6 Şubat gibi bir deprem bizim memleketimizde, ülkemizde olsa bunun altında kalırdık' ama elhamdülillah, böyle bir milletimiz var ki ilk andan itibaren neyi var neyi yok, aldı yola düştü. 110 milyar dolar büyük bir yıkım. 110 bin kilometrekarelik bir alan. 14 milyonun doğrudan etkilendiği büyük bir felaketten bahsediyoruz. 50 binin üzerinde can verdik."

        Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm zorlukları aşacaklarını dile getiren Yıldırım, "Ülkemizi Türkiye'nin Yüzyılı yapmak boynumuzun borcudur. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Belki büyük bir eser değil ama aile olarak eğitime hizmet amacıyla yaptığımız anaokulunun açılışını gerçekleştireceğiz. Evlatlarımız, yavrularımız, onlar birer fidan. Arazide fidan olmayınca arazinin kıymeti olmaz. İşte o arazide o fidanı yeşertecek olan da bu kurumlardır." diye konuştu.

        Yıldırım, AK Parti döneminde eğitimde önemli yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Derslik sayısını üç katına, öğretmen sayısını 500 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Geçen hafta okullar açıldı, 20 milyon evladımız, büyüğü, küçüğü, ilkokuldan, okul öncesinden, lise sona kadar derslerine başladı. 20 milyon ne demek biliyor musunuz? 20 milyon, dünyadaki 70 ülkenin nüfusundan fazla. Sadece öğrenci sayımız bu, elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü de katıldı.

        Yıldırım, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Vidinlioğlu'nu da makamlarında ziyaret etti.

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