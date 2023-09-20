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        Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta akademisyenler iklim değişikliğinin etkilerini yerinde gözlemliyor

        Akademisyenler, TÜBİTAK'ın destek verdiği eğitim kapsamında, 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçları gözlemleme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:06
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        Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta akademisyenler iklim değişikliğinin etkilerini yerinde gözlemliyor
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        Akademisyenler, TÜBİTAK'ın destek verdiği eğitim kapsamında, 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçları gözlemleme fırsatı buldu.

        Kastamonu Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Temelinde Orman Ekosistemlerindeki Değişimleri Anlama Kursu" çerçevesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler, ilçeye gelerek selin izlerini yerinde inceledi.

        Proje yürütücüsü Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özkan Evcin, AA muhabirine, 18 Eylül'de başlayan kursun 22 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

        Bozkurt'ta 2021 yılında iklim değişikliğinin bir etkisi sonucu yıkıcı bir afet yaşandığına işaret eden Evcin, "Bizler, bu bilimsel çalışma kapsamında kursiyerlerimizin afetin izlerini yerinde görmelerini istedik. Bu afette zarar görenlere geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Evcin, proje ile birçok alanda derslerin verildiğini belirterek, "İklim değişikliği sonucunda orman ekosistemlerinin getirdiği değişimlerin anlaşılması hususunda Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yüksek lisans, doktora seviyesindeki araştırmacılara orman yangınları, havza yönetimi, yaban hayatı ve diğer afetlerle alakalı hususlarda akademisyenlerimiz bilgi veriyor. Bu bağlamda destekleri için TÜBİTAK'a, üniversitemize ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Karabük Üniversitesi Coğrafya Ana Bilim Dalında doktora öğrencisi Duygu Minaz, proje sayesinde iklimin insan hayatına etkileri üzerine bilgiler edinme fırsatı bulduklarını kaydetti.

        Minaz, "İklim değişikliği dediğimiz zaman kuraklığı düşünemiyoruz. Orman yangınları, son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız afetlerin başında geliyor. Bunlarla ilgili eğitim alıyoruz. Şu an sel için Bozkurt'tayız eğitimleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Ana Bilim Dalında doktora öğrencisi Tuğrul Avcı da iklim değişikliğinin doğaya ve insana olan etkilerinin en çok görüldüğü yerlerden birinin Bozkurt olduğunu söyledi.

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