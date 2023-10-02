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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:24
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        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan 16 yıl hapis cezası bulunan U.I, Doğanyurt ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan 7 yıl hapis cezası olan S.K, Bozkurt ilçesinde 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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