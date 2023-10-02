Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Araç ilçesinde 6 ayrı suçtan 16 yıl hapis cezası bulunan U.I, Doğanyurt ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan 7 yıl hapis cezası olan S.K, Bozkurt ilçesinde 3 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.