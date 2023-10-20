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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:08
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Tosya ilçesinde Ü.O, A.Y. ve H.Y'nin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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