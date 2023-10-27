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        Atatürk'ün makam aracının benzeri Kastamonu'da sergilendi

        Kastamonu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:00
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        Atatürk'ün makam aracının benzeri Kastamonu'da sergilendi
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        Kastamonu'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri sergilendi.

        Kastamonu Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzetilen otomobili, Belediye Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açtı.

        Otomobile ilgi gösteren vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf çekti.

        Aracı eşiyle inceleyen Safiye Eğrioğlu, AA muhabirine, eşinin tarihe meraklı olduğunu, aracı görünce fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

        Arabayı görünce Cumhuriyet'in geçmişinin gözlerinin önüne geldiğini dile getiren Eğrioğlu, "Gazileri, askerlerimizi, o günleri hatırladık. Böyle şeyler tabii her zaman gelmiyor, gelince de güzel fotoğraflar çektik." ifadesini kullandı.

        Amatör fotoğrafçı Hülya Bıyıklı ise Atatürk'ün aracının benzerinin kentte olduğunu öğrenince fotoğrafını çekmeye geldiğini anlatarak, "Arabayı çok beğendim, o günleri hatırlatıyor bizlere. Sergilenmesi çok güzel düşünce olmuş." dedi.

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