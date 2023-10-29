Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Doğanyurt, Pınarbaşı ve Araç ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya, Küre, İhsangazi, Hanönü, Doğanyurt, Pınarbaşı ve Araç ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı törenle kutlandı.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil törene katılanların bayramlarını kutladı.

        Törende konuşan Kaymakam Ünsal, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde mazisi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin işgallere karşı göğsünü siper edip kurtuluş mücadelesi vererek inşa ettiği Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından tören geçişi düzenlendi.

        - Küre

        Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Ardından ilçe meydanındaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

        - İhsangazi

        İlçe meydanda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Program ilçede dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        - Hanönü

        İlçedeki Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Tolga Değirmenci ve Belediye Başkanı Serkan Uçar vatandaşları selamladı.

        Kaymakam Değirmenci'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve başarı belgeleri verildi.

        Program sonunda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Hanönü İlçe Orman Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

        - Doğanyurt

        Doğanyurt ilçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Yusuf Ercan Yalçınöz ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya vatandaşları selamladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        - Pınarbaşı

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Şenol Yaşar vatandaşları selamladı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Araç

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Vali Enis Yeter Stadı'nda düzenlenen tören, Kaymakam Emin Cevat Tutar ve Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya'nın vatandaşları selamlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tutar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 450 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da 450 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Kastamonu'da "Hürriyet Yazmaları" sergisi açıldı
        Kastamonu'da "Hürriyet Yazmaları" sergisi açıldı
        At sırtında İstiklal Yolu'nun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı
        At sırtında İstiklal Yolu'nun 80 kilometrelik kısmı tamamlandı