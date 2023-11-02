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        Kastamonu'da Roma dönemine ait mezar steli bulundu

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan kazı çalışması sonucu Roma dönemine ait mezar steline (taşı) ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:41
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        Kastamonu'da Roma dönemine ait mezar steli bulundu
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yapılan kazı çalışması sonucu Roma dönemine ait mezar steline (taşı) ulaşıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Amirliği koordinesinde, Kastamonu Müzesi görevlileri eşliğinde ilçede kazı çalışması yürütüldü.

        Çalışma sonucu, Roma dönemine ait mezar steli olduğu belirlenen 151 santimetre uzunluğunda, 58 santimetre genişliğinde ve üzerinde 9 satır halinde Grekçe yazı bulunan eser bulundu.

        Tarihi eser, koruma altına alınmak üzere müze yetkililerine teslim edildi.

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