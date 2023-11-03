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        Avrupa ve dünya şampiyonu Büşra Işıldar, madalyalarına yenisini eklemek istiyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak madalyalarına yenisini ekleme peşinde.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:05
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        Avrupa ve dünya şampiyonu Büşra Işıldar, madalyalarına yenisini eklemek istiyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkarak madalyalarına yenisini ekleme peşinde.

        Zayıflamak için başladığı boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükselen, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli boksör, 2021'de ise Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

        Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Büşra'nın hedefinde yine altın madalya var.

        - Işıldar: "Olimpiyat kadrosunda olduğum için bir yıldır sürekli kamptayız"

        Büşra Işıldar, AA muhabirine, iki yıldır büyükler kategorisinde dövüştüğünü söyledi.

        Olimpiyatlara hazırlandığını belirten Işıldar, "Bu yıl 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Şu anda onun kampındayız. Olimpiyat kadrosunda olduğum için bir yıldır sürekli kamptayız. Şubat ayında olimpiyat kota maçımız var. Orada ilk 4'e girersem olimpiyatlara gideceğim." dedi.

        Kampın verimli geçtiğini anlatan Büşra Işıldar, şunları kaydetti:

        "Hocalarımızla birlikte son kampımızı gerçekleştiriyoruz. Karadağ'daki Avrupa Şampiyonası için gece gündüz çalışıyoruz. 2 yıldızlar, 1 gençlerde Avrupa şampiyonluğum var. O Avrupa şampiyonaları, çok fazla yaş farkı olmadan katılabildiğimiz müsabakalardı. Bu 18-22 yaş arası tüm sporcuların geldiği biraz daha kapsamlı bir turnuva. A takımındakiler ise 40 yaşına kadar olan müsabakalar. İnşallah şampiyon olarak döneceğiz. Takımıma, kendime, antrenörlerimize güveniyorum. Çok çalışıyoruz."

        Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden genç sporcu, "Avrupa Şampiyonası'ndan ayın 21'inde dönüyoruz, 24'ünde Fransa'da tekrar kampımız başlıyor. Hiç dinlenemeyeceğiz. Ancak bu yorgunlukların güzel bir bedeli olduğu için ben bu yorgunluklardan hiç şikayetçi değilim. Çok mutluyum." diye konuştu.

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