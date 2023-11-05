Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla K.A, F.A. ve M.A'nın Abana ve Bozkurt ilçelerindeki ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 1 kilo 210 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.