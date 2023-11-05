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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:07
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla K.A, F.A. ve M.A'nın Abana ve Bozkurt ilçelerindeki ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda 1 kilo 210 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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