Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ev hanımları Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Kastamonu'da ev hanımları, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ev hanımları Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da ev hanımları, Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenledi.

        Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde düzenlenen kermeste, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler Gazze için satışa sunuldu.

        İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, 4 gün boyunca ev kadınlarının destekleriyle Gazze yararına kermes düzenleyeceklerini söyledi.

        Gazze'de bir katliam yaşandığını, her gün yüzlerce çocuk ve kadın öldüğünü vurgulayan Güler, "Bir insanlık dramı yaşanıyor ve biz burada bu acıları hissediyoruz. Vicdanen rahatsız oluyoruz. Hanımlar olarak 4 haftadır atölye çalışmaları yaptık, bu kermese hazırlandık. Kardeşlerimize nasıl destek olabileceğimizin derdine düştük. Allah razı olsun hanımlarımızdan." dedi.

        Birçok kadının çeyizliklerini de kermese getirdiğini aktaran Güler, "Yazmalarını, başörtülerini, belki çocuğu için yaptığı nevresim, pike takımlarını getirdiler. 'Orada o acılar yaşanırken biz bunları tutamıyoruz sandıklarımızda' dediler. Bunların satışını yapıyoruz. Bu satışların tamamı Gazze'ye yardım olarak gidecek. Onların dertlerine, acılarına bir nebze olsun çare olursa bizim içimiz rahatlayacak." diye konuştu.

        Ev hanımı Şerife Sönmez de ev hanımları olarak Gazze için bir araya geldiklerini belirterek, "Hep birlikte günler öncesi hazırlanarak burada hayır kermesinde bulunuyoruz. Bir kısmımız yöresel etli ekmek, bir kısmımız çiğ köfte yapıyor. Burada yaşlısından gencine çok güzel bir dayanışma içindeyiz. Kermesimize herkesi davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da aranan 47 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilinçlendirildi
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tut...
        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tut...
        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da, el fenerinin içinde uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Küre ilçesini ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı Küre ilçesini ziyaret etti