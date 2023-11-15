Kıbrıs gazileri KKTC'nin kuruluşuna giden yolda Barış Harekatı'nın önemini anlattı

Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40 yıl önce kurulmasındaki Barış Harekatı'nın önemine değinerek, harekatın huzur ve özgürlük getirdiğini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ve Kıbrıs gazisi üyeler Mehmet Kahyaroğlu, Mustafa Demirkılıç ile İlhan Durukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Hüseyin Mahmutoğlu, Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'te paraşütçü olarak görev aldığını ve Gönyeli Ovası'na atladığını söyledi.

KKTC'deki Türkleri Rumların eziyetinden kurtarmak için bölgeye gittiklerini dile getiren Mahmutoğlu, "Giderken hiçbir şey düşünmedim. Sadece oradaki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı 'Rum zaliminden kurtarmaya gidiyoruz.' diye gittik. Çok mutlu gittik. Zaten barış için gittik oraya." dedi.

Harekatla birlikte adaya barışı getirdiklerini belirten Mahmutoğlu, "15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i kuruldu. Çok gururluyuz. Kimin sayesinde? Türkiye'deki askerlerimizin, bizim sayemizde kuruldu. Barış Harekatı olmasaydı orada Türk değil kimse kalmazdı. Eğer benim de toplu iğne kadar KKTC'nin kurulmasında faydam, emeğim varsa ne mutlu, şeref duyuyorum." diye konuştu.

- "Kırk yıldır iki taraf da mutlu halde yaşıyor"

KKTC kurulduğu için mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Kırk yıldır iki taraf da mutlu halde yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diğer devletler de tanısın. Ben başka bir şey istemiyorum. Biz hala barıştan tarafız. Bunu dünya devletleri de biliyor ama ne hikmetse tanımamakta ısrar ediyorlar. 498 şehidimiz var orada. Biz oraya soydaşlarımızı zulümden kurtarmaya gittik. Türkiye'nin başka amacı da yok. 'Sağ olsunlar' demeleri lazım, 40 yıldır orada bir huzur var. Tanımaları lazım ama tanımıyorlar. Ben de bunu hayretle karşılıyorum. Kınıyorum."

Kıbrıs gazisi Mehmet Kahyaroğlu, Barış Harekatı bir gün sonra yapılsaydı 35-40 bin Türk vatandaşının şehit olabileceğini dile getirerek, "Bugün de günümüzde Filistin'i görüyorsunuz, onlar da aynı durumdalardı. Kıbrıs'a hareket etmeden önce komutanlarımız bize tembih ettiler. Kur'an-ı Kerim'de savaş ahlakı neyse Türkler onu uygularlar. Komutanımız 'Sakın yaşlılara, çocuklara dokunmayın, hamilelere dokunmayın. Size teslim olan asker de olsa kesinlikle esir alın, dokunmayın' dedi. Bugün görüyorsunuz Filistin'de küçük küçük çocukları öldürüyorlar." diye konuştu.

- "Türk Milleti olduğu sürece Kıbrıs'ın sırtı yere gelmez"

Kahyaroğlu, KKTC'deki vatandaşların mutlu yaşadığını görünce kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin garantörlüğünde onlara hiçbir şey olmaz. Tekrar gitmeye de hazırız. 10 yaşımdaki torunum bile gider. Türk milleti olduğu sürece Kıbrıs'ın sırtı yere gelmez. Her zaman da gitmeye hazırız, 49 yıl önceki gibi genciz." dedi.

Mustafa Demirkılıç ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Rauf Denktaş tarafından kurulduğunu hatırlatarak, "Aradan geçen 40 yılda çok mutluyuz. Mehmetçik zaten gittiği her yerde barışı, huzuru sağlamak için gidiyor ve burada da huzuru, barışı sağladığımız için onun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

İlhan Durukoğlu da KKTC'yi tüm ülkelerin tanımasını istediğini vurgulayarak, "Orası bizim yavru vatanımız, o vatan bizim." ifadesini kullandı.