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        Kastamonu'da kıyıya vuran dalgalar kara yolunda göçük oluşturdu

        Kastamonu'da kıyıya vuran dalgalar nedeniyle Cide-Bartın kara yolunda göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 00:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:26
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        Kastamonu'da kıyıya vuran dalgalar kara yolunda göçük oluşturdu
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        Kastamonu'da kıyıya vuran dalgalar nedeniyle Cide-Bartın kara yolunda göçük meydana geldi.

        Cide-Bartın kara yolunun Gebeş Mahallesi mevkisinde fırtına etkili oldu.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle kara yolunda göçük oluştu.

        Yolda önlem alan ekipler trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

        Vali Meftun Dallı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cide-Bartın kara yolu Gebeş Mahallesi mevkisinde şiddetli dalga etkisiyle Bartın istikameti şeridinde çökme olduğundan, yolda temizlik ve trafik güvenliği açısından levha ve işaretleme çalışmaları yapılmakta ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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