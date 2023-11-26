Kastamonu Valiliği fırtınanın kente verdiği zararı açıkladı Kastamonu Valiliği, dün ve bugün etkili olan fırtına nedeniyle kentte oluşan zararı açıkladı.

Kastamonu Valiliği, dün ve bugün etkili olan fırtına nedeniyle kentte oluşan zararı açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün ve bugün kuvvetli fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

Valilik koordinesinde tüm TAMP Afet Çalışma Grupları'nın 24 saat esaslı teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, fırtına sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde toplam 4 çatı uçması ihbarı alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Fırtınanın etkisiyle sabah saatlerinde toplam 230 köyde elektrik kesintisi yaşanmış olup, çalışmalar sonucunda bu arızalar giderilmiştir. Saat 21.00 itibarıyla Daday ilçesine bağlı 3 köyde, Taşköprü ilçesinde 5 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Arızaların giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. İl genelinde telefon ve internet kesintisi olan köy ve mahalle sayımız 20'dir. Arızların giderilmesi çalışması sürdürülmektedir. Meteoroloji İl Müdürlüğünce yapılan 129 nolu uyarı gereği söz konusu fırtına ve rüzgarın ilimiz kıyı kesimlerinde yarın da etkisini sürdüreceği değerlendirilmektedir."