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        Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:37
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        Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu
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        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

        Saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını aştı.

        Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

        Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

        Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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