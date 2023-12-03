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        Kastamonu'da, ilçeye gelen ayıyı köpeklerin uzaklaştırmaya çalışması görüntülendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesine inmeye çalışan bir ayıyı köpeklerin uzaklaştırma çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:58
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        Kastamonu'da, ilçeye gelen ayıyı köpeklerin uzaklaştırmaya çalışması görüntülendi
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        Kastamonu'nun Küre ilçesine inmeye çalışan bir ayıyı köpeklerin uzaklaştırma çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Gece saatlerinde Küre ilçesi yakınlarına gelen bir ayının etrafını saran köpekler, havlayarak ayıyı uzaklaştırmak istedi. Kendini korumaya çalışan ayı da köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

        O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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