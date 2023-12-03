Kastamonu'da, ilçeye gelen ayıyı köpeklerin uzaklaştırmaya çalışması görüntülendi
Kastamonu'nun Küre ilçesine inmeye çalışan bir ayıyı köpeklerin uzaklaştırma çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Küre ilçesine inmeye çalışan bir ayıyı köpeklerin uzaklaştırma çabası, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Gece saatlerinde Küre ilçesi yakınlarına gelen bir ayının etrafını saran köpekler, havlayarak ayıyı uzaklaştırmak istedi. Kendini korumaya çalışan ayı da köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.
O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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