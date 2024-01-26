Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 149, Sarıkamış'ta 145, Ergan'da 112, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 70, Uludağ'da 45, Abalı 31, Yalnızçam'da 30, Çambaşı ve Mersivan'da 29, Ilgaz ve Haserek'te 28, Yıldız Dağı'nda 25, Gümüşhane 19, Yedi Kuyular 17, Zigana'da 15, Yıldıztepe'de 14, Kop'ta 12, Denizli ve Ladik'te 1110 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)
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