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        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor

        Önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:09
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        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
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        Önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk devam etti.

        Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

        Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi geliyor.

        Amasya'dan tatil için gelen Gülşah Naz, gazetecilere, Ilgaz Dağı'nı çok sevdiklerini söyledi.

        Tatili değerlendirmek istediklerini anlatan Naz, "Amasya'dan sömestir tatili için ailecek geldik. Daha önce de gelmeyi çok istiyordum ama ilk kez geliyoruz Ilgaz'a, çok güzel bir yer. Kayak yapmayı yeni öğreniyoruz, çok eğleniyoruz." dedi.

        Teleferikle dağın zirvesine çıktıklarını ifade eden Naz, doğanın çok güzel olduğunu kaydetti.

        Ankara'dan gelen Yasemin Kaya ise 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Pazartesi günü okul açılacak, okul açılmadan önce eğlenmeye geldik. Kayak yapıyoruz, çok eğleniyorum. Babam buraya çok geliyordu bu sene biz de geldik." diye konuştu.

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        Galeri
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