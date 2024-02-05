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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:18
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cinayet", "tehdit", "Vergi Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 11 hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ise işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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