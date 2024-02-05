Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ise işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 11 hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cinayet", "tehdit", "Vergi Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.

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