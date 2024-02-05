Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dün Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hatice Şimşek (44) hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan sürücünün yanındaki annesi Necla Şimşek (64) ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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