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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:27
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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hatice Şimşek (44) hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan sürücünün yanındaki annesi Necla Şimşek (64) ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücü emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

        Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dün Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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