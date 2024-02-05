Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Tosya'da anıldı

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Vekili Ahmet Özelmacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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