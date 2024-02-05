Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Tosya'da anıldı
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Vekili Ahmet Özelmacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.