Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Otomobil refüjdeki su kanalına girdi: 2 yaralı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki su kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil refüjdeki su kanalına girdi: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki su kanalına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde D100 kara yolunda meydana geldi. Fatih K. (43) idaresindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına girip, 85 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Zeynep K. (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında bariyerlere sıkışan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Özel gereksinimli bireyler spor ve sanatla hayata hazırlanıyor
        Özel gereksinimli bireyler spor ve sanatla hayata hazırlanıyor
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
        Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
        Üniversite yıllarında dağcılıkla uğraşan gönüllüler arama kurtarma derneği...
        Üniversite yıllarında dağcılıkla uğraşan gönüllüler arama kurtarma derneği...