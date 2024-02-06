Kastamonu ve Çankırı'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle Kastamonu ve Çankırı'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Kentte ikamet eden depremzedelerle bir araya gelen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kendisini depremzede gibi hissettiğini söyledi.

Kendisinin Kahramanmaraşlı, eşinin de Antakyalı olduğunu belirten Taşolar, "Bence de yüzyılın felaketiydi ve hep beraber bunu yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bize bu zor günlerde ev sahipliği yapan tüm Çankırılı hemşehrilerime burada teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da bugün iki anlamlı günün yaşandığını belirtti.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet ve minnetle andığını dile getiren Yılık, "Tedavisi süren vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşadığımız o acılı ve zor süreç bize millet olma bilincini, yardımlaşma duygusunu bir kere daha idrak ettirmiştir." diye konuştu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu Tarihi Nasrullah Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına katılanlara kandil simidi ikram edildi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu AFAD Müdürü Uğur Minder ve vatandaşlar katıldı.