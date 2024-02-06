Depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya'da mevlit okutuldu

İmam hatip ve müezzinlerce Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

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