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        Depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya'da mevlit okutuldu

        Tosya Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:31
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        Depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya'da mevlit okutuldu
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        Tosya Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okuttu.

        Abdurrezzak Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programa Kaymakam Uğur Ünsal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        İmam hatip ve müezzinlerce Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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