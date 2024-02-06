Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Güney (55) idaresindeki 61 AGZ 940 plakalı kamyonet, Kastamonu Daday kara yolunun Kızılörencik mevkisinde Umutcan Acar (22) yönetimindeki 37 EK 055 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Fatih Küçük (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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