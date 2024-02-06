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        Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:39
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        Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yılmaz Güney (55) idaresindeki 61 AGZ 940 plakalı kamyonet, Kastamonu Daday kara yolunun Kızılörencik mevkisinde Umutcan Acar (22) yönetimindeki 37 EK 055 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Fatih Küçük (30) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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