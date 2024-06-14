Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının ağırlıklı olarak anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sebepleri ile olduğu kaydedilen açıklamada, "Yangınlara karşı önlemler kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.