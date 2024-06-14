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        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kastamonu Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:54
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        Kastamonu'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Kastamonu Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin bir araya gelmesine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörüldüğü belirtildi.

        Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, son dönemde meydana gelen orman yangınlarının ağırlıklı olarak anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sebepleri ile olduğu kaydedilen açıklamada, "Yangınlara karşı önlemler kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Alınan yasakla ilgili denetim, kontrol, tedbir, adli ve idari iş ve işlemlerinin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı personelce yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        “Kastamonu sınırlarında Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında bulunan ormanlarda kamp ve piknik yapılması, her türlü ateş yakılması kesinlikle yasaklanmıştır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecek. Orman alanı civarında bulunan ve orman yangınından etkilenmesi muhtemel yerleşim yerleri, fabrika, depo ve benzeri sanayi ve turizm alanlarının sorumluları orman yangınlarını önleyici tedbirleri alacak. Orman idaresi görevlileri ile kolluk görevlilerinin devriyeleri sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak, orman alanlarında dron, KGYS gibi vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak. İlgili belediyelerce görev sahalarında kalan yerleşim yerlerinde orman yangınlarının zararını önleyecek nitelikte tedbirler alınacak. Ormanlara giriş yasağı kararının en hızlı şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve orman idaresi ile ilgili diğer kamu, yerel yönetimler ve muhtarlıklarca vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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