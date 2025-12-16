Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:54
        Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı
        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle Horma Kanyonu, ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan kanyon boyunca bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti. Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

