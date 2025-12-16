Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı.
Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle Horma Kanyonu, ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan kanyon boyunca bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kayalara monte edilerek inşa edilen yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti. Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.
