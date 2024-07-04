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        Kastamonu'da toplanan "mavi kapaklarla" engelliler için tekerlekli sandalye alındı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından başlatılan mavi kapak toplama kampanyası sayesinde bir yılda 16 engelliye tekerlekli sandalye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:06
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        Kastamonu'da toplanan "mavi kapaklarla" engelliler için tekerlekli sandalye alındı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından başlatılan mavi kapak toplama kampanyası sayesinde bir yılda 16 engelliye tekerlekli sandalye alındı.

        Kastamonu'da düzenlenen kampanyaya katılarak mavi kapak toplayan cami cemaati, antrenör, öğretmen, öğrenci gibi toplumun farklı kesiminden kişiler, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyanlara umut oldu.

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır kampanyanın devam ettiğini söyledi.

        Toplumun her kesiminin kampanyaya destek verdiğine işaret eden Boyraz, "Çocuklarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz kapakları sayarak gönderiyor. 200 kilo mavi kapağa bir tekerlekli sandalye alıyoruz. Bugüne kadar Kastamonu'da 15 manuel sandalye verdik." dedi.

        Bu süreçte ilginç olaylarla da karşılaştıklarını belirten Boyraz, "Benim karşı komşumun dükkanının önüne her gün poşetle kapak bırakılıyordu. Kameralardan bakmayı düşünürken bir telefon geldi. Bir kızımız, 'Benim babam kapak topluyor sizin için' dedi. Kim olduğunu öğrendik. Her gün kapının önüne topladığı kapakları bırakıyormuş." diye konuştu.

        Toplumda farkındalık oluştuğunu vurgulayan Boyraz, "Mesele sadece mavi kapak toplamak değil. Öğrencilerde, çocuklarda farkındalık artıyor. Bizim için en kıymetlisi bu. Bugünkü kapaklarımızla 16. sandalyemiz, evden çıkamayan bir evladımıza nasip olacak. Mavi kapak kampanyamız devam edecek." ifadesini kullandı.

        - Annesi vefat edince topladığı kapakları kampanyaya bağışladı

        Mavi kapak toplayanlardan İlhan Çaycı ise topladığı kapakların işe yaramasının mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Annem rahatsızdı, onun için kapak toplamaya başladık. Toplarken annem rahmetli oldu. Kampanyayı duyunca burasıyla iletişime geçtik ve 3 çuval kapağı buraya bıraktım." diye konuştu.

        Cami cemaatinden topladığı kapakları bağışlayan Seyfi Sadak da emekli olduğunu anlatarak, "Cami cemaati arkadaşlarımızla bu kapakları avuç avuç toplayarak bu seviyeye getirdik. Kapakları her gün dernek başkanımızın kapısının önüne bırakıyordum, sonra görüştük. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için topladım." dedi.

        Futbol antrenörü Yunus Dal ise Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinde gönüllü olarak görev aldığına dikkati çekerek, "Kapak toplama kampanyası ile ilgili sosyal medyamızda paylaşım yapmıştım. Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi'nde paylaşımından etkilenen bir öğretmenimiz 10 çuval kapak toplamış. Bunları teslim aldık. Bunları birleştirip tekerlekli sandalye alacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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