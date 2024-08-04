Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Tosya Meslek Yüksekokulu mevkesinde Z.S'ye ait tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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