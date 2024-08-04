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        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:03
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        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Tosya Meslek Yüksekokulu mevkesinde Z.S'ye ait tarım arazisinde henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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