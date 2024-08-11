Bozkurt ve Ayancık'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Vatandaşlara Belediye tarafından ilçeye özgü geleneksel etli pilav ikram edilirken, Kaymakamlık ve Türk Kızılay tarafından da çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Kaymakam Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üçüncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Ayancık Kaymakamlığınca Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.