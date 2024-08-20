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        THY ve Park Dedeman yöneticileri Kastamonu'da bir araya geldi

        Türk Hava Yolları (THY) ve Park Dedeman yöneticileri Kastamonu'da kentin turizm potansiyelini artırmak için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:15
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        THY ve Park Dedeman yöneticileri Kastamonu'da bir araya geldi
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        Türk Hava Yolları (THY) ve Park Dedeman yöneticileri Kastamonu'da kentin turizm potansiyelini artırmak için bir araya geldi.

        THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın Kastamonu'ya geçen ay yaptığı ziyaret sonrasında il ve bölge turizminin gelişmesine yönelik stratejilerin konuşulduğu ikinci etap görüşme Kastamonu Park Dedeman'da gerçekleşti.

        Toplantıya, THY Yurt içi Satış Başkanı Aşkın Cantimur, THY Kastamonu Satış Müdürü Sami Aydoğan ile Park Dedeman Kastamonu Genel Müdürü Burak Yerlikaya katıldı.

        Görüşmede, Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellerinin tanıtımına yönelik çeşitli projeler üzerinde çalışılmaya başlandığı belirtildi.

        Park Dedeman Kastamonu Genel Müdürü Burak Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

        "Kastamonu'nun tanıtım stratejisine yönelik olarak neler yapabileceğimizi, kente gelecek misafirlere sunulacak ürün ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Konaklama ve uçuş deneyimlerini bir araya getirdiğimizde, Kastamonu'ya gelmek isteyen yerli ve yabancı misafirlere daha iyi hizmet verebilmeyi ve tanıtım adına yapılabilecekler konusunda oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. THY yöneticilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. İlimiz için güzel şeyler olacağına inancımız tam. Ülkeye ve Kastamonu'ya yapılacak her türlü yatırım, teşvik ve destekten ötürü Sayın Ahmet Bolat ve THY üst yöneticilerimize vermiş oldukları destekler ve Kastamonu için ileriye dönük tasarladıkları projeler için sonsuz teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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