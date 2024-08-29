Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından imar edilen ilçe 96 yıldır aynı plana göre büyüyor

ÖZGÜR ALANTOR / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı.

Tarihi bilgilere göre, Kastamonu gezisi kapsamında 29 Ağustos 1925'te Taşköprü ilçesini ziyaret eden Atatürk, bölgeden çok etkilenir. 1927 yılında çıkan büyük yangında ilçenin zarar gördüğünü öğrenen Atatürk, Ankara'dan mimar ve şehir plancılarını ilçeye gönderir.

Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından 1928 yılında Avrupa ekolü olarak bilinen "Izgara Kent Sistemi"ne göre ilçe planı çizilir.

Arslan, "1925 yılında Atatürk Taşköprü'ye ziyarette bulunuyor. Burada çok coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanıyor. Hatta şu anda planımızın bulunduğu Kent Tarihi Müzesi'nin olduğu binayı da ziyaret ediyor ve burada dinleniyor." dedi.

Atatürk'ün Taşköprü yangınını üzüntüyle karşıladığını belirten Arslan, "O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu hadiseyi duyuyor ve bu ilçeye mimarlarını, şehir plancılarını gönderiyor. İşte bu harita o zamandan kalma bir harita." dedi.

Plan hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti: