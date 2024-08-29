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        Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından imar edilen ilçe 96 yıldır aynı plana göre büyüyor

        ÖZGÜR ALANTOR / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:01
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        Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından imar edilen ilçe 96 yıldır aynı plana göre büyüyor
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        ÖZGÜR ALANTOR / HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı.

        Tarihi bilgilere göre, Kastamonu gezisi kapsamında 29 Ağustos 1925'te Taşköprü ilçesini ziyaret eden Atatürk, bölgeden çok etkilenir. 1927 yılında çıkan büyük yangında ilçenin zarar gördüğünü öğrenen Atatürk, Ankara'dan mimar ve şehir plancılarını ilçeye gönderir.

        Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından 1928 yılında Avrupa ekolü olarak bilinen "Izgara Kent Sistemi"ne göre ilçe planı çizilir.

        İlçe bu plana göre büyürken, 96 yıllık plan Taşköprü Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

        Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

        Taşköprü Belediye Başkanın Hüseyin Arslan, AA muhabirine, bu yangında ilçenin yüzde 70'ten fazlasının zarar gördüğünü söyledi.

        Arslan, "1925 yılında Atatürk Taşköprü'ye ziyarette bulunuyor. Burada çok coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanıyor. Hatta şu anda planımızın bulunduğu Kent Tarihi Müzesi'nin olduğu binayı da ziyaret ediyor ve burada dinleniyor." dedi.

        Atatürk'ün Taşköprü yangınını üzüntüyle karşıladığını belirten Arslan, "O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu hadiseyi duyuyor ve bu ilçeye mimarlarını, şehir plancılarını gönderiyor. İşte bu harita o zamandan kalma bir harita." dedi.

        Plan hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

        "Bu plan, teknik adı ızgara olan bir plan. Bütün sokaklar dikey olarak belli bir noktada birleşir. Sokağı boydan boya görebilirsiniz ve birbirini karşılarlar. Bu anlamda şehircilikte önemli bir plandır. Yaşanan bir facianın arkasından ortaya çıkan bu plan, planlı şehirleşmenin de çok önemli bir örneği. Biz bu planı Kent Tarihi Müzemizde sergiliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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