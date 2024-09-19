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        "Kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:20
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        "Kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri düzenlendi
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri gerçekleştirildi.

        Hanönü Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Fatma Akkaya tarafından seminer verildi.

        Seminerde Kadın Destek Sisteminin (KADES) tanıtımı yapılırken, Alo 183 hakkında da bilgi aktarıldı.

        Seminerde şiddete maruz kalan kadınlar ve erken yaşta evlilik gibi konuları gören ve duyanların ihbarda bulunması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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