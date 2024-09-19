"Kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri düzenlendi

Seminerde şiddete maruz kalan kadınlar ve erken yaşta evlilik gibi konuları gören ve duyanların ihbarda bulunması gerektiği vurgulandı.

Hanönü Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Fatma Akkaya tarafından seminer verildi.

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