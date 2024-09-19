Kastamonu'da ormanlık alanda yönlerini kaybeden 2 kişi ekiplerce bulundu

R.U. ile D.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer tespitinin ardından ulaşılan R.U. ile D.D, ormanlık ve kayalık alanda bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bunun üzerine bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.