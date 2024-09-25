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        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis açıldı

        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:02
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        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis açıldı
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        Hanönü Devlet Hastanesinde diş polikliniği ve yataklı servis hizmet vermeye başladı.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce, ilçede faaliyet gösteren bir maden şirketi ve bir hayırseverin katkıları ile servislerin açılması için gereken malzemeler alındı.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Çağdaş Derdiyok, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'daki sağlık hizmetlerini bir adım daha ileriye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Modern cihazlarla donatılan hastanenin 24 saat hizmet vereceğini anlatan Derdiyok, "Artık Hanönü'de de hasta yatırabilecek kapasitedeyiz. Diş polikliniğimiz de artık aktif olarak hizmet verebilecektir. Amacımız İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerini sadece merkezde değil ilçelere yaymaktır." dedi.

        Kaymakam Abdulmelih Orhan ise hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Açılışa, Belediye Başkanı Metin Yamalı hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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