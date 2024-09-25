GÜNCELLEME - Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlıya adli kontrol
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine şüpheliler, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine şüpheliler, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine T.D. ve M.E.D, tepki gösterdi.
Şüphelilerden biri tabanca çekerek polisi tehdit etti.
Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru darp sonucu hafif şekilde yaralandı, ardından şüpheliler gözaltına alındı.
T.D. ve M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine şüpheliler, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.
Şüphelilerin polis ekiplerine tabanca çekerek mukavemet ettiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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