Ambardan çıkan eski baskı kalıplarıyla yeni yazmalar üretti

ÖZGÜR ALANTOR - Geleneksel yazma sanatçısı Veliye Martı, araştırmaları sırasında bulduğu Nefise Akpınar'a ait, 120-130 yıllık olduğu tahmin edilen ahşap baskı kalıplarını kullanarak yeni yazmalar (başörtüsü) üretti.

Veliye Martı, Kastamonu'da yaptığı araştırmalar sırasında, 1877-1966 yıllarında yaşayan Nefise Akpınar'ın torunlarının evinin ambarında bulunan ahşap baskı kalıplarına ulaştı.

Kalıpların bakımını yapan Martı, kalıplarla yeni yazmalar üretti. Martı'nın çalışmaları, "Tamamlanma" adıyla kentteki çeşitli yerlerde sergilendi.

Martı, AA muhabirine, ömrünün 35 yılını yazma sanatıyla geçirdiğini söyledi.

Geleneksel yazma ustası, araştırmacı ve sanatkar olduğunu dile getiren Martı, "Benim için uzun olan bu yolculukta Seydiler'deki Şehit Şerife Bacı Kültür Evi'ne yaptığımız ziyarette Nefise Akpınar'ın hikayesi ve kalıpları ile karşılaştım. Ailenin onayı ile bu hikaye ile çalışmalar yapmak istedim. Bir Nefise Akpınar hikayesi ortaya çıktı." dedi.

Nefise Akpınar'ın köyünde "Gelin Abla ve Baskıcı Kadın" olarak anıldığını belirten Martı, "Bir kadın mücadelesi beni etkiledi. Eşini 12 yıl askere gönderiyor. Üç çocuk annesi ve para kazanması gerekiyor. Bunu baskıcılık yaparak yapıyor. İpliğini alıyor, kumaşını yapıyor, baskısını yapıp satıyor. Önemli bir figür. Bir kadının tek başına verdiği mücadele beni etkiledi." diye konuştu.