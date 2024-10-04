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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:08
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı.

        Müdürlük personeli, sahipsiz hayvanları sevdikten sonra besleme yaptı.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, patili dostlarıyla sadece 1 gün değil her gün ilgilenilmesi gerektiğini kaydedildi.

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