İhsangazi'de Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konferans düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla konferans düzenledi.

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta Veterinerlik Bölümü öğrencileri sunum yaptı.

Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah Şimşek, öğrencilerinin oluşturduğu Hayvancılık ve Yaban Hayatı Topluluğunun toplumsal katkı anlamında bilgilendirme gerçekleştirdiğini belirterek, "Hem hayvanları korumak hem de hayvanları korurken kendilerini korumak anlamında bilgilendirme sunumu yapıldı. Bu sayede de yükseköğretim öğrencileri ile orta öğretim öğrencileri arasında kaynaşma düşündük." dedi.