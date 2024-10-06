Kastamonu'da "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" tamamlandı

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince ocak ayında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" kapanış programı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı konuşmada, bu projede annelerle yola çıktıklarını söyledi.

Bundan sonraki projelere babaları da dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Şirin, "Babaların da özel bireylerin eğitiminde, gelişiminde daha çok rol almaları gerekiyor. Proje sonunda ortaya bu sonuç çıktı. Bu sayede annelerin iş yükünü azaltmak, annelerin tükenmişlik duygusunu azaltabilmek için babaların inisiyatif alması lazım, bizlerin de hazırladıkları bu projelerde işin içine babaları daha çok katlamamız gerekiyor. " dedi.

Proje kapsamında, çocuklara yönelik pastadan yemek yapımına kadar bir dizi eğitimler olduğunu dile getiren Şirin, "Atlı terapiye gittiler, Horma Kanyonu'nu gezdiler. Bu noktada çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimimiz oldu, kültürel farkındalık ile ilgili eğitimimiz oldu, aynı zamanda deprem ile ilgili eğitimlerimiz oldu, yangın ile mücadele konusunda eğitimlerimiz oldu." diye konuştu.