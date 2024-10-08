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        Cide'de şehit polis Ahmet Şahan, voleybol turnuvası ile anılacak

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken 1 Ağustos'ta şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan adına Cide ilçesinde voleybol turnuvası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:59
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        Cide'de şehit polis Ahmet Şahan, voleybol turnuvası ile anılacak
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        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaparken 1 Ağustos'ta şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan adına Cide ilçesinde voleybol turnuvası düzenlenecek.

        Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuva öncesinde Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

        Toplantıda şehit polis Ahmet Şahan'ın adını yaşatmanın önemine vurgu yapılarak, turnuva ile ilgili detaylar görüşüldü.

        Toplantıya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ile İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Onur Saygın ve voleybol antrenörü Hasan Ali Akmaz katıldı. ​​​​​​​

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