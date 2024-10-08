Cide'de şehit polis Ahmet Şahan, voleybol turnuvası ile anılacak

Toplantıya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ile İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Onur Saygın ve voleybol antrenörü Hasan Ali Akmaz katıldı. ​​​​​​​

Toplantıda şehit polis Ahmet Şahan'ın adını yaşatmanın önemine vurgu yapılarak, turnuva ile ilgili detaylar görüşüldü.

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