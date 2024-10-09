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        Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt'ta etkinlik düzenlendi

        Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:12
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        Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt'ta etkinlik düzenlendi
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        Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

        Topluma düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve fiziksel aktivitenin faydalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Gezer Sokak'ta başladı.

        Yürüyüş, Dumlupınar ve Sınarcık caddelerinin geçilmesinin ardından Hastane Caddesi'nde tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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