Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt'ta etkinlik düzenlendi

Topluma düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve fiziksel aktivitenin faydalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Gezer Sokak'ta başladı.

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

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