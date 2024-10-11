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        Kastamonu'da kuzey Işıkları gözlendi

        Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 01:37 Güncelleme: 11.10.2024 - 01:37
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        Kastamonu'da kuzey Işıkları gözlendi
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        Kastamonu'da kuzey ışıkları görüldü.

        Kuzey ışıkları, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin, Abana ve İnebolu ilçelerinde gözlemlendi.

        Yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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