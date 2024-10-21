Kastamonu'da kar mücadelesi ekim ayında başladı
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar mücadelesine bu yıl erken başladı.
Büyük bölümü engebeli araziden oluşan kentte mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.
Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor.
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