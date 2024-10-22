Kastamonu'da sağlıklı koşullarda olmayan 1150 kilo tereyağı ile 750 kilo peynire el konuldu

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 1150 kilogram tereyağı ile hijyen kuralarına uymadığı belirtilen 750 kilogram peynire el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen tereyağı tespit etti. Osmaniye'den otobüsle getirildiği anlaşılan 1150 kilogram tereyağına el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soğuk zincirine uyulmadan getirilen tereyağını gerekli incelemeleri yapmak üzere laboratuvara gönderdi.