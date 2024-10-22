Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki ve tütün satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde tespiti yapılan bir ikamette gerçekleştirilen aramada 20 litre etil alkol, 4 şişe sahte viski ile 5 şişe sahte rakı ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı.

KOM ekipleri tarafından bir diğer adrese düzenlenen baskında da 19 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.