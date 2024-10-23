Kastamonu Valisi Dallı Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Huriye Boyraz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efkan Dağlı'nın da yer aldığı ziyarette, Vali Dallı, sevgiyle aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını vurguladı.

Derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Dallı, "Dernek Başkanımız Huriye Hanım, özel bireyler için hayatını ortaya koymuş. Böyle bir insanın Kastamonu'da olması gerçekten büyük bir şans. Allah kendisinden razı olsun. Biz de arkadaşlarımızla elimizden gelen ne varsa sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.